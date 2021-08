Voidtrain: è disponibile l'early access del mix tra Bioshock Infinite e No Man's Sky

Tra gli ultimi prodotti approdati in esclusiva temporale sull'Epic Games Store troviamo l'Accesso Anticipato di Voidtrain, un action adventure con telecamera in prima persona che ricorda per alcuni aspetti Bioshock Infinite.

Il gioco in questione, che può essere giocato da soli o in cooperativa, mette gli utenti nei panni di un meccanico che si ritrova all'interno di mondi sconosciuti e nei quali spesso vi è assenza di gravità. L'obiettivo principale è quello procedere con l'esplorazione dei mondi per risolvere enigmi, eliminare le pericolose creature che si aggirano per la mappa e accumulare risorse con le quali costruire e potenziare un treno che funge sia da base operativa che da mezzo di trasporto. Stando alla pagina ufficiale del gioco sull'Epic Games Store, le mappe vengono generate proceduralmente e, un po' come in No Man's Sky, occorre andare alla scoperta di tutti i mondi generati nella partita potenziando sempre di più il treno.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio dell'Early Access di Voidtrain, il cui costo è di 29,99 euro sull'Epic Store, vi ricordiamo che il gioco arriverà in versione definitiva nel corso del 2022 sia su PC (anche su Steam) che su Xbox One e non è chiaro de ci sarà o meno un aggiornamento per le console di nuova generazione.