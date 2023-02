Voidtrain, un folle treno nello spazio: Demo gratis per l'avventura in stile No Man's Sky

A distanza di oltre un anno dall'uscita in Accesso Anticipato di Voidtrain, la produzione firmata da HypeTrain Digital si prepara a debuttare in versione definitiva nel corso del 2023.

In attesa di scoprire la data di lancio della peculiare produzione, i videogiocatori più curiosi hanno la possibilità di avventurarsi entro i confini dell'opera. Sull'onda del lancio delle Demo dello Steam Next Fest di febbraio, gli autori di Voidtrain hanno infatti pubblicato una Demo gratis dedicata al gioco. Quest'ultima, già disponibile per il download, resterà però accessibile soltanto per un periodo di tempo limitato. Il contenuto, nello specifico, cesserà di essere scaricabile a partire dal 20 febbraio 2023.

Sino ad allora, il pubblico PC può scegliere di avventurarsi alla scoperta di un folle treno pronto a solcare nientemeno che l'intero universo. Di seguito, vi riportiamo il link per procedere al download del contenuto da Steam:

In Voidtrain, i giocatori vestono i panni di, determinato a esplorare ogni angolo del, un inquietante universo sconosciuto. Personalizzando e potenziando il proprio treno, si potranno raggiungere aree sempre più remote dello spazio profondo, a patto di essere preparati ad affrontarne i pericoli. Voidtrain può essere giocato, oppure in compagnia grazie alla