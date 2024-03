Voidwrought: svelato il metroidvania 'alla Hollow Knight', arriva nel 2024 su PC e Switch

Mentre i patiti di metroidvania attendono con impazienza novità su Hollow Knight Silksong, dal palco digitale del Future Games Show i ragazzi di Powersnake e Kwalee alzano ufficialmente il sipario sul metroidvania a tinte dark Voidwrought.

L'action platform firmato dal team Powersnake ci catapulta in un 'mondo di orrori cosmici disegnato a mano', un'ambientazione da esplorare liberamente per andare alla ricerca dei preziosi resti della Prima Civilità, non senza ingaggiare una feroce battaglia contro le divinità cadute e rimaste a guardia delle rovine.

Col passare delle ore di gioco, il nostro intrepido alter-ego potrà servirsi degli artefatti scoperti tra le rovine per espandere le proprie capacità e acquisire abilità sempre più avanzate, grazie alle quali poter personalizzare il proprio stile di gioco. Tra una missione e l'altra potremo visitare le profondità multidimensionali di una mappa in costante evoluzione per ottenere ulteriori manufatti e poteri.

Il lancio di Voidwrought è previsto nei prossimi mesi su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto che prende spunto dai grandi capolavori del genere metroidvania del passato e dalle gemme più recenti come, appunto, Hollow Knight.

