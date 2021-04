Vokabulantis conquista Kickstarter: stop motion ed emozioni dal team di Felix The Reaper

Dagli autori dell'apprezzato Felix The Reaper, è in arrivo una nuova produzione indipendente, che si è conquistata l'attenzione dei frequentatori di Kickstarter.

Con un obiettivo di 70.000 euro, il nuovo Vokabulantis è diventato rapidamente realtà, raccogliendo in pochissimi giorni quasi 80.000 euro. Citando tra le proprie fonti d'ispirazione Inside, Little Nightmares e Unravel, Kong Orange punta a dar forma ad una avventura platform interamente realizzata a mano, grazie alla tecnico dello stop-motion. A caratterizzare la produzione, troviamo inoltre un forte focus sulla componente narrativa, sull'amore e le emozioni.

Protagonisti di Vokabulantis sono i giovanissimi Karl e Kurt. In procinto di dichiararsi i propri sentimenti, ai ragazzi vengono meno le parole per esprimere ciò che provano, sino a che si ritrovano improvvisamente trasportati nel misterioso mondo del linguaggio. I protagonisti dovranno cercare di salvare Vokabulantis, mentre la loro incertezza li ha temporaneamente privati della bocca. Il gioco potrà essere vissuto sia in single player sia in modalità cooperativa: potete dargli un primo sguardo grazie al trailer disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare del concept di questo platform-adventure?



Kong Orange mira a portare Vokabulantis su tutte le principali piattaforme, ma al momento è stata confermata esclusivamente la versione PC, con pubblicazione su Steam.