Volantini Natale 2020: offerte e sconti Nintendo Switch e PS4 da Comet

Il Gruppo Comet presenta il nuovo volantino di Natale XMas Special Special Price, con tante offerte su centinaia di prodotti, tra cui videogiochi, console, accessori e PC Gaming, per un Natale a tutto divertimento.

La prima offerta da segnalare riguarda PS4 Slim 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 329 euro, stesso prezzo per il pacchetto Nintendo Switch + Minecraft mentre il bundle Nintendo Switch Lite (nelle colorazioni turchese o corallo) con Animal Crossing New Horizons costa 269 euro. Spazio anche al PC Gaming con sconti sul notebook Lenovo Legion 5 e sul portatile Acer Nitro 5, in promozione anche PC Desktop da Gaming MSI e Monitor Gaming MSI, oltre ad altri prodotti per il gaming come tastiere, mouse, sedie, cuffie e tantissimi altri accessori per tutti i gusti e tutte le tasche.

