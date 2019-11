Volantino Black Friday Euronics CDS: sconti PS4 PRO a 299 euro, offerte Xbox e Switch

Il gruppo Euronics CDS lancia il volantino Black to the Future per il Black Friday 2019 con offerte valide dal 28 novembre al 2 dicembre. Tra i prodotti in promozione troviamo anche PlayStation 4 PRO, Xbox One S e Nintendo Switch.

Piuttosto interessante l'offerta sulla console Sony: PlayStation 4 PRO (colore Jet Black) con hard disk da 1 Terabyte e due controller inclusi nella confezione viene venduta a 299.99 euro anzichè 439.99 euro, con uno sconto pari al 31% sul costo di listino e un risparmio superiore ai 130 euro.

Xbox One S All Digital Edition con un controller costa anche da Euronics 129.90 euro anzichè 229.90 euro, allineandosi così al prezzo degli altri store fisici e online. Ricordiamo che in questo caso nel pacchetto troviamo anche tre giochi preinstallati: Sea of Thieves, Forza Horizon 3 e Minecraft Xbox Edition.

Infine, Nintendo Switch Nuovo Modello 2019 con Joy-Con Blu e Rosso Neon viene proposto a 289.90 euro anzichè 329.90 euro con uno sconto del 12% sul listino, senza giochi o accessori extra inclusi.

Ricordiamo che le offerte indicate sono valide solamente presso i punti vendita Euronics CDS, trovate l'elenco completo dei negozi sul sito della catena, sconti attivi da giovedì 28 novembre e fino al 2 dicembre compreso.