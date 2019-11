Volantino Black Friday Unieuro: PS4 1TB con tre giochi a sconto dal 22 novembre

Continua l'Addams Black Friday di Unieuro: PromoQui propone in anteprima il nuovo volantino della catena valido dal 22 novembre al 2 dicembre, con una interessante offerta per la categoria videogiochi e console.

Unieuro propone in esclusiva il bundle PS4 Slim 1 Terabyte con tre giochi (Uncharted 4 Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Gran Turismo Sport) a 249 euro anzichè 359 eur, con uno sconto pari al 30% sul prezzo di listino per un totale di 5.000 pezzi disponibili in tutti i negozi della catena.

Questa è al momento l'unica offerta gaming del volantino Unieuro per il Black Friday 2019, ma non è escluso che nuove offerte possano fare la loro comparsa nei prossimi giorni, ricordiamo che la promozione è valida da venerdì 22 novembre e fino al 2 dicembre, comprendo quindi anche i giorni del Black Friday (29 novembre) e Cyber Monday (2 dicembre).

Interessante il fatto che l'offerta riguardi un bundle esclusivo per Unieuro e non disponibile in altre catene, con l'aggiunta di Gran Turismo Sport al posto di The Last Of Us Remastered, titolo normalmente presente nello Starter Pack Triple Bundle di PlayStation 4.