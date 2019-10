Volantino Comet dal 24 ottobre al 2 novembre con offerte PS4 e Nintendo Switch

La catena Comet lancia il nuovo volantino valido dal 24 ottobre al 2 novembre: oltre a televisori, smartphone, tablet e altri prodotti di elettronica di consumo troviamo in offerta anche console, videogiochi e accessori.

La selezione per la categoria Videogiochi e Console non è vastissima e include solamente due prodotti, ovvero PlayStation 4 Slim e Nintendo Switch.

Sconti PS4

Da Comet è possibile acquistare PlayStation 4 Slim 1 TB a 229 euro, prezzo valido su 800 pezzi e su varie configurazioni disponibili, dalla console standard ai bundle con doppio DualShock o il "Triple Pack" con Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last Of Us Remastered, in base alle disponibilità dei singoli punti vendita.

Nintendo Switch Offerta

Il modello standard di Nintendo Switch viene venduto in offerta a 299 euro anzichè 329 euro, con un risparmio del 9.11% sul prezzo di listino. Si tratta del pacchetto base privo di giochi inclusi o di 35 euro di credito da spendere nel Nintendo eShop.

Tutte le promozioni riportate sono valide online e nei negozi Comet sparsi per l'Italia, fino ad esaurimento scorte a discrezione delle quantità disponibili nei singoli negozi.