Volantino Comet di novembre con tanti sconti: Death Stranding a 19.90 euro!

La catena Comet presenta il nuovo volantino L'Energia del Risparmio, con tante offerte interessanti anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console, promozioni valide online e in negozio.

Tra le offerte gaming del nuovo volantino Comet novembre 2020 spiccano Nintendo Switch Fortnite Edition a 329 euro, Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch a 49.99 euro e il bundle PS4 Slim 500 GB con FIFA 21, voucher FUT e DualShock 4 a 289 euro.

Le promozioni continuano con gli sconti sul DualShock 4, il controller Sony viene proposto a 49.90 euro in varie colorazioni tra cui Jet Black, Blue, Bianco e Rosso. The Last Of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima costano 49.90 euro l'uno, infine segnaliamo Death Stranding a 19.90 euro, il prezzo più basso di sempre.

Le offerte sono valide fino all'11 novembre compreso online e nei negozi aderenti all'iniziativa.