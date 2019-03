Volantino Comet: Red Dead Redemption 2 e PlayStation 4 tra le offerte

Il gruppo Comet ha lanciato un nuovo volantino ricco di offerte su videogiochi e console, che saranno attive fino al 26 marzo sia online che nei punti vendita della catena.

Tra i tanti sconti spicca quello su Red Dead Redemption 2, che viene proposto a 49,99 euro. Degne di nota anche le offerte su Shadow of the Tomb Raider e Hitman 2, in vendita rispettivamente a 29,99 euro e 19,99 euro. Fallout 76 può essere acquistato a 29,99 euro, mentre Ace Combat 7: Skies Unknown a 49,99 euro. Tutti i giochi sopramenzionati sono disponibili in versione PlayStation 4 e Xbox One. In ambito hardware, si segnala lo sconto su PlayStation 4 Slim 500 GB, venduta assieme ad un secondo Dualshock 4 in omaggio a 309,99 euro.

Per maggiori informazioni sulle offerte del volantino, che rimarranno disponibili fino al 26 marzo), vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sul sito di Comet (trovate il link in calce a questa notizia). Nota bene: ci teniamo a chiarire che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i nostri contenuti sponsorizzati sono indicati da un apposito banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".