Volantino Comet: saldi invernali su PS4, Nintendo Switch e videogiochi

Anche la catena Comet ha deciso di celebrare l'arrivo dell'inverno e del 2020 lanciando un nuovo Volantino: è denominato Saldi da Star, sarà attivo fino al 15 gennaio e include, ovviamente, anche degli sconti su console e videogiochi! Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Comet propone PlayStation 4 da 500 GB in bundle con il pacchetto Fortnite Neo Versa (comprendente la skin Neo Versa, il dorso decorativo Neo Phrenzy e ben 2.000 V-Buck) al prezzo di 199 euro. Nintendo Switch, invece, viene venduta in sconto a 289 euro. Viene inoltre offerto uno sconto del 30% su una selezione di videogiochi, tra i quali sono compresi FIFA 20, Just Dance 2020 e Ghost Recon Breakpoint.

I punti vendita della catena Comet sono dislocati in regioni come l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto, la Lombardia e le Marche. Per maggiori informazioni sui Saldi da Star, che proseguiranno fino al 15 gennaio, vi invitiamo a consultare il volantino dedicato. Prima di salutarvi, segnaliamo che sono attivi numerosi sconti anche presso altre catene come Euronics, Unieuro, GameStop, Trony ed Expert.