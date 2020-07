Volantino Comet Summer Edition con sconti su PS4, PS4 PRO e Nintendo Switch

Il Gruppo Comet presenta il nuovo volantino Summer Edition con tante offerte valide fino al 23 luglio online e nei negozi della catena. Tra gli sconti attivi segnaliamo i tagli di prezzo su PlayStation 4, PS4 PRO e Nintendo Switch.

Nello specifico PlayStation 4 PRO 1 TB costa 369 euro anzichè 409 euro, PlayStation 4 Slim 500 GB costa 269 euro invece di 299 e infine Nintendo Switch ha un prezzo di 299 euro invece di 329 euro. Uno sconto medio tra i 30 e i 40 euro, cifra che vi permetterà di acquistare un gioco, accessori o magari un abbonamento a Nintendo Switch Online o PlayStation Plus/PlayStation Now.

Per sfogliare il volantino vi basterà andare sul sito di Comet e selezionare la vostra provincia per scoprire tutti i punti vendita aderenti più vicini, il volantino è infatti variabile a seconda della regione di provenienza, con alcune offerte disponibili solo in determinati negozi e altre valide a livello nazionale.

