Volantino Euronics di aprile: sconti e offerte sui migliori videogiochi

Euronics lancia i nuovi Sconti Online come parte del volantino di aprile, con tante offerte per la categoria videogiochi e console, validi esclusivamente sul web da oggi e fino al prossimo 21 aprile.

Tra i giochi in offerta segnaliamo NBA 2K19 a 39.99 euro, FIFA 19 a 29.99 euro, Rainbow Six Siege a 29.99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 34.99 euro, NBA 2K Playgrounds 2 a 19.95 euro, WWE 2K19 a 29.95 euro, lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas a 24.99 euro e GTA V a 19.95 euro, solamente per citarne alcuni.

Nessuna offerta al momento per quanto riguarda le console (PS4, PS4 PRO, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch) ma non è escluso che queste possano aggiungersi al volantino in un secondo momento, per tutti gli sconti attivi vi rimandiamo al sito di Euronics.

Nota Bene: Questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i nostri contenuti sponsorizzati o dai quali otteniamo una percentuale sulle vendita sono indicati da una apposita grafica che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".