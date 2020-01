Volantino Euronics CDS: sconti PS4 e Nintendo Switch tra le nuove offerte

Euronics Gruppo CDS ha presentato il nuovo volantino "+ Spendi - Spendi" valido fino al 5 febbraio 2020. Spendendo almeno 499 euro in piccoli e grandi elettrodomestici avrete uno sconto di 80 euro alla cassa, bonus che sale a 200 euro spendendo minimo 999 euro e 400 euro con una spesa di 1,499 euro. Ma ci sono anche tanti altre offerte.

Due in particolare i prodotti della categoria videogiochi e console in promozione: PlayStation 4 Slim 1 TB con due DualShock 4 costa 299.90 euro, stesso prezzo per Nintendo Switch Modello 2019 con Joy-Con grigi. In entrambi i casi parliamo di pacchetti privi di giochi in bundle, nel caso di PS4 è però incluso un secondo controller.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al volantino Euronics CDS febbraio 2020 che trovate nel link in calce alla notizia, le offerte indicate sono valide esclusivamente presso i punti vendita gestiti dal gruppo CDS, potete trovare il negozio a voi più vicino tramite lo Store Locator sul sito di Euronics. Le promozioni sono valide a seconda della disponibilità dei singoli negozi, non è escluso che nei negozi siano attive altre promozioni non indicate e non valide a livello nazionale, per questo il consiglio è quello di verificare di persona.