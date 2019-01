Volantino Euronics di gennaio: i migliori giochi PS4 in offerta

Tra le offerte dei SuperaSaldi di Euronics trovano spazio anche i migliori videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, con centinaia di titoli in promozione, ora in vendita a prezzi scontati.

Tra i giochi in offerta nel momento in cui scriviamo troviamo GTA V a 19.99 euro, FIFA 19 a 39.99 euro, PlayerUnknown's Battlegrounds a 19.99 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered a 14.99 euro l'uno e NBA 2K19 a 39.99 euro, solamente per citarne alcuni.

La lista completa è disponibile sul sito di Euronics, ricordiamo che le offerte SuperaSaldi sono valide fino al 23 gennaio, si tratta sicuramente di una buona occasione per aggiungere nuovi titoli alla propria ludoteca a prezzi ridotti. Da Euronics trovate anche console e videogiochi in offerta per tutte le principali piattaforme. Avete già deciso cosa comprare?