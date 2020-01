Volantino Euronics di gennaio: sconti PC Gaming e offerte sugli accessori

Euronics ha lanciato il nuovo volantino denominato "Speciale Informatica e Accessori" valido da oggi e fino al 5 febbraio 2020. Tra i prodotti in promozione troviamo anche PC e Notebook Gaming oltre ad una serie di accessori e periferiche come mouse, tastiere e cuffie.

Nello specifico, tra i tanti citiamo il notebook HP Pavilion Gaming 15-DK0042NL a 1.099 euro anzichè 1.299 euro con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino. E ancora, monitor Samsung Led Full HD 24 pollici a 99.99 euro invece di 129.99 euro, con un risparmio di 30 euro.

Per quanto riguarda gli accessori, sconti sulla linea Prodigy di Logitech: il mouse G203 costa 24.99 euro mentre la tastiera G213 ha un prezzo offerta di 49.99 euro, infine il G305 Lightspeed costa ora 39,99 euro. In promozione anche sulle cuffie gaming modelli G432 e G430 in vendita rispettivamente a 49,99 e 39,99 euro.

In offerta anche il controller Wireless/Wired Xbox Microsoft per Xbox One e PC venduto a 34,99 euro anzichè 69,99 euro, infine sconti sugli accessori Trust come poltrone e cuffie gaming, potete vedere la lista completa degli sconti sul volantino Euronics gennaio 2020, tutte le promozioni sono già attive e andranno avanti fino al 5 febbraio compreso.