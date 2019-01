Volantino Euronics gennaio: al via i SuperaSaldi con sconti e offerte su giochi e console

Partono i SuperaSaldi Euronics: dal 3 al 23 gennaio, la nota catena propone tantissimi prodotti in offerta, tra cui ovviamente videogiochi, console e accessori. Di seguito, i migliori sconti del Volantino Euronics di gennaio 2019.

Tra i giochi attualmente in offerta troviamo FIFA 19 a 39.99 euro, Battlefield V a 39.99 euro e la possibilità di acquistare due titoli della collana PlayStation Hits a 29,99 euro. NBA 2K Playgrounds 2 costa 19.99 euro mentre Far Cry 5 viene proposto a 29.99 euro, così come Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch. Sconti anche per Pokemon Let's GO Pikachu (49.99 euro), Starlink Battle for Atlas (39.99 euro), The Last of Us Remastered (14.99 euro), Uncharted 4 Fine di un Ladro (14.99 euro), The Crew 2 (19.99 euro) e Assassin's Creed Odyssey (35,99 euro).

Sul fronte console, accessori e servizi troviamo Xbox One S 1 TB con Forza Horizon 4 a 249.99 euro, abbonamento trimestrale PlayStation Plus a 19.99 euro, Xbox One S 1 TB con due controller a 249.99 euro, PlayStation Classic a 59.99 euro e il Controller Nacon PS4 Wired a 29,99 euro.

Queste sono solamente alcuni delle offerte SuperaSaldi, per l'elenco completo vi rimandiamo al Volantino Euronics gennaio 2019, ricordiamo che le promozioni indicate sono valide fino al 23 gennaio.