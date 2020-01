Volantino Euronics Nova: sconti PS4, offerte giochi PlayStation Hits e Nintendo Switch

Euronics Gruppo Nova (Lazio) presenta il volantino SuperaSaldi valido dal 30 gennaio al 5 febbraio con tante offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console con sconti su PlayStation 4, Nintendo Switch Lite e giochi.

Nintendo Switch (modello 2019) costa 319 euro mentre Nintendo Switch Lite è in vendita a 209 euro, sconti anche sui migliori giochi per la console Nintendo con prezzi a partire da 29,90 euro su una selezione di titoli. Disponibili anche accessori come custodie, Joy-Con e controller PRO con prezzi a partire da 19.90 euro, anche in questo caso su una selezione di articoli nei punti vendita.

Le offerte PlayStation prevedono invece PS4 Slim con giochi PlayStation Hits a scelta a 259.99 euro oppure PS4 1 TB con tre giochi (Uncharted 4 Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered) o PS4 1TB con due DualShock 4 a 299,99 euro.

L'abbinata DualShock 4 con ricarica PSN da 10 euro viene proposta a 69.99 euro, interessante anche la promozione su giochi PlayStation Hits a 16.99 euro l'uno, tra questi vengono citati Bloodborne, God of War, Little Big Planet 3, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Gran Turismo Sport.

Le offerte indicate sono valide solamente nei negozi Euronics gestiti dal Gruppo Nova nella regione Lazio, per controllare tutte le promozioni attive vi consigliamo di recarvi nel punto vendita a voi più vicino.