Volantino Euronics: offerte PS4 e Nintendo Switch in vendita a prezzi scontati

Euronics lancia le Tecnofollie: il nuovo volantino valido dal 16 al 29 maggio presenta una serie di prodotti acquistabili a tasso zero con prima rata a partire da novembre 2019. Nella promozione rientrano anche le console, vediamo insieme le offerte attive in questo momento.

Tra i prodotti in promozione segnaliamo il pacchetto PlayStation VR + Camera + VR Worlds e abbonamento PlayStation Plus 3 Mesi a 259.99 euro, PlayStation 4 500 GB con Days Gone a 299.99 euro e Nintendo Switch a 299.99 euro. Si continua poi con i bundle Days Gone + Ricarica PSN da 20 euro a 74.99 euro, DualShock 4 + Ricarica PSN da 10 euro a 59.99 euro e Cuffie Wireless Headset Gold a 69.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Trovate tutte le offerte sul sito di Euronics, maggiori dettagli sulla promozione Tecnofollie sono disponibili nei punti vendita. Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato: le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.