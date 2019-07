Volantino Euronics: PS4, Days Gone, Mortal Kombat 11 e altri titoli in sconto

Euronics ha lanciato un nuovo volantino denominato 50 prodotti al 50% ricco di offerte, che sarà valido fino al 31 luglio. Ovviamente, tra i numerosi prodotti in sconto non mancano neppure console e videogiochi.

Tanto per cominciare, PlayStation 4 da 1TB in bundle con Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered viene proposta al prezzo promozionale di 279,99 euro, invece di 359,99 euro. Il pacchetto comprendente Red Dead Redemption 2 e un DualShock 4, invece, può essere acquistato a 69,99 euro, invece di 140,99 euro.

Saldi anche sui recenti Days Gone e Mortal Kombat 11, acquistabili a 34,99 euro l'uno, con uno sconto del 50% sul prezzo pieno. Tutti i giochi PlayStation Hits, tra cui figurano Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un ladro, Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Bloodborne, sono invece proposti a soli 9,99 euro. L'Headset Gold Wireless per PS4 è in vendita a 49,99 euro, invece di 99,99 euro.

Spazio anche per una ghiotta offerta dedicata a Nintendo: il pacchetto comprendente il Kit Assortito per Labo e un gioco a scelta tra Pokémon Let's Go Pikachu e Mario Kart 8 Deluxe è offerto a soli 59,99 euro! Ricordiamo nuovamente che il volantino di Euronics rimarrà valido fino al 31 luglio. Potete approfittarne sia nei punti vendita, sia online sul sito ufficiale. Prima di salutarvi, precisiamo che questa notizia non può essere considerato un contenuto sponsorizzato, visto che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".