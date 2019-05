Volantino Euronics: PS4, Dualshock 4 con Fortnite e Nintendo Switch in offerta

La nota catena Euronics ha pubblicato un nuovo volantino che sarà valido dal 30 maggio al 12 giugno. Tra le tante, ovviamente, non mancano alcune ghiotte offerte su console e videogiochi.

La confezione con PlayStation 4 1 TB e tra eccellenti giochi esclusivi come Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e Uncharted 4: Fine di un Ladro viene proposta al prezzo di 299,90 euro. Restando in casa Sony, è presente anche il bundle comprendente un Dualshock 4 e una copia di Fortnite: Zero Assoluto al prezzo di 49,95 euro (quest'offerta, a differenza delle altre, sarà valida fino al 6 giugno).

Sul versane Nintendo, segnaliamo Switch in vendita a 299 euro e una promozione sui Kit per Nintendo Labo. I prezzi dei kit partono da 69,90 euro, ma c'è il 2x1: acquistandone due, ne riceverete uno in omaggio!

Ribadiamo che le nuove offerte del volantino Euronics entreranno in vigore giovedì 30 maggio. Mentre vi scriviamo sono anche attivi gli Sconti Online sui giochi Ubisoft. Ci teniamo inoltre a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato e che Everyeye non è legata ad Euronics. Ci siamo limitati a riportare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con scritto "contenuto sponsorizzato".