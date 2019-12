Volantino Euronics: Saldi di Fine Anno su PS4, PS Plus, FIFA 20 e altro ancora

Archiviate le offerte natalizie, Euronics ha lanciato un nuovo volantino con i Saldi di fine anno su numerosi prodotti tecnologici, tra i quali ovviamente non mancano all'appello anche console e videogiochi.

In occasione della fine dell'anno la nota catena propone PlayStation 4 con il bundle Fortnite Neo Versa e GTA 5 a 259,99 euro, e PS4 Pro con il bundle Fortnite Neo Versa e Rainbow Six Siege a 349,99 euro. Il controller Dualshock 4 è offerto in numerose colorazioni (rosso, blu, bianco, nero, camouflage) a 49,99 euro, mentre l'abbonamento da un anno a PlayStation Plus può essere acquistato a 44,99 euro.

Tra i giochi in sconto figurano invece FIFA 20 a 39,99 euro, Ghost Recon Wildlands a 29,99 euro, Rainbow Six Siege a 14,99 euro, The Division 2 a 14,99 euro, Just Dance a 39,99 euro e diverse esclusive per Nintendo Switch a 49,99 euro, ovvero Pokémon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3 e Mario Kart 8 Deluxe. Potete consultare il Volantino di fine anno sul sito ufficiale di Euronics. Le offerte rimarranno valide fino al 16 gennaio 2020.