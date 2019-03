Volantino Euronics: sconti su PS4, PS VR, Dualshock 4 con PS Plus e Xbox One S

La nota catena Euronics ha lanciato tantissimi nuovi sconti su una miriade di prodotti tecnologici. Tra i tanti, ovviamente, non potevano mancare quelli su console e videogiochi.

Degna di nota l'offerta su PlayStation 4 da 1TB, venduta a 309,95 euro in bundle con tre grandi esclusive, ovvero Uncharted 4: Fine di un ladro, Ratchet & Clank e The Last of Us Remastered. PlayStation VR con PS Camera, VR Worlds e Farpoint è invece proposto a 229,95 euro. Per l'occasione sono stati scontati anche numerosi giochi per il visore di Sony, tra cui RIGS, Superhot VR, Robinson The Journey, Driveclub VR, Firewall Zero Hour, The Persistence, The Inpatient, Until Dawn Rush of Blood, tutti in vendita soli 9,95 euro. Astro Bot Rescue Mission è acquistabile 19,95 euro, mentre il PS VR Aim Controller a 39,95 euro assieme ad un gioco a scelta tra Firewall, Farpoint e Bravo Team.

Molto interessante lo sconto sul Dualshock 4 per PlayStation 4, che viene proposto a 54,90 euro in bundle con una sottoscrizione a PlayStation Plus della durata di un mese. Xbox One S con Forza Horizon 4 è invece proposta a 249,95 euro.

Tutte le offerte segnalate saranno attive fino al 27 marzo e possono essere consultate comodamente a questo indirizzo. Nota bene: ci teniamo a precisare che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".