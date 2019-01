Volantino Euronics: Super Smash Bros, Pokémon, PS4 PRO e PlayStation VR in offerta

Giovedì 24 gennaio prenderà il via il secondo round dei Supersaldi di Euronics. Per l'occasione, verranno lanciate tante nuove offerte, molte delle quali dedicate ai giochi Nintendo.

La nota catena di rivenditori propone diversi giochi per Nintendo Switch con uno sconto del 20% sul prezzo pieno: Fitness Boxing potrà essere acquistato a 40 euro, mentre ARMS, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Pokkén Tournament DX, Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu a 47,90 euro. Il recente Super Smash Bros. Ultimate sarà invece acquistabile a 55,90 euro. Sconti anche per Nintendo Labo: nello specifico, il Kit Assortito verrà venduto a 55,90 euro, mentre il Kit Robot a 63,90 euro.

In aggiunta ciò, verranno proposti anche due bundle di casa Sony: PlayStation 4 Pro con PlayerUnknown's Battlegrounds sarà disponile a 399,90 euro, mentre il PlayStation VR Mega Pack a 249,90 euro. Questo ricco pacchetto include il visore, PlayStation Camera e 5 giochi, ovvero WipEout Omega Collection, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, DOOM VFR e PlayStation VR Worlds.

Prima di salutarvi, ribadiamo che questi sconti non sono ancora attivi, lo saranno a partire da giovedì 24 gennaio. Fino a domani potrete ancora approfittare dei prodotti in offerta per il primo round dei Supersaldi di Euronics.