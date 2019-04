Volantino Euronics: tante offerte sui migliori giochi per Nintendo Switch

Continua la promozione Time to Play di Euronics che si estende anche ai giochi per Nintendo Switch, con tante offerte sui migliori giochi per la console ibrida della casa di Kyoto e sui kit Labo, di seguito tutti gli sconti attualmente attivi online e nei negozi della catena.

Iniziamo proprio dai set Nintendo Labo, con il Kit Robot proposto a 63.99 euro ed i kit Veicoli e Assortito a 54.99 euro, inoltre tra le offerte troviamo Minecraft con tre mesi di abbonamento a Switch Online a 29.99 euro e Mario Tennis Aces con abbonamento Switch Online tre mesi a 59,99 euro.

A 49.99 euro l'uno sono invece disponibili numerosi giochi Nintendo come Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe, Pokemon Let's GO Pikachu, Let's GO Eevee e Yoshi's Crafted World.

Potete trovare tutte le offerte nel volantino Euronics Time to Play, le promozioni sono valide fino al 23 aprile, da Euronics trovate anche sconti su PS4 e PlayStation VR e su Xbox One S 1 Terabyte venduta in bundle con Forza Horizon 4 ed un secondo controller a 249,99 euro.