Volantino Euronics videogiochi: sconti e offerte di fine agosto

Euronics propone una nuova ondata di Sconti Online sui migliori videogiochi per tutte le piattaforme, con particolare focus su PlayStation 4 e Xbox One, offerte valide esclusivamente online per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.

Tra i giochi ora in vendita a prezzo scontato nel volantino Euronics agosto troviamo GTA V a 19.99 euro, Death Stranding Steelbook Edition a 69.99 euro (anzichè 84.99 euro), Mafia 3 Deluxe Edition per Xbox One a 19.99 euro, Drath Stranding Standard Edition a 59.99 euro, Grand Theft Auto 5 per Xbox One a 19.99 euro, Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch a 37.65 euro, DualShock 4 v2 a 49.99 euro (varie colorazioni disponibili), Battlefield V a 29.99 euro, Days Gone a 58 euro, Red Dead Redemption 2 a 39.99 euro, FIFA 19 a 19.95 euro e EA Sports UFC 3 a 19.99 euro.

