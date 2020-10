Volantino Expert sottocosto: sconti PS4 PRO e Switch, The Last Of Us 2 a 39 euro

E' attivo da oggi il nuovo volantino Sottocosto Expert con tante offerte valide fino al primo novembre. In particolare vi segnaliamo una serie di promozioni legate alla categoria videogiochi e console con sconti PS4 e Nintendo Switch.

Expert propone PlayStation 4 PRO 1TB a 349 euro con uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino, oltre a Nintendo Switch (Joy-Con Rosso/Blu Neon) in bundle con Animal Crossing New Horizons a 339 euro, con un risparmio di 50 euro sul prezzo finale. Degna di nota l'offerta su The Last Of Us Parte 2, il gioco Naughty Dog costa ora 39.90 euro con un risparmio di 35 euro sul listino. Si tratta del prezzo più basso mai visto dal momento che TLOU 2 non è mai sceso sotto 40 euro, persino durante l'Amazon Prime Day il prezzo più basso è stato di 45/47 euro.

Il sottocosto Expert è valido in centinaia di punti vendita delle principali regioni italiane, vi consigliamo di recarvi nel negozio a voi più vicino per verificare se lo store applica il prezzo sottocosto, le offerte non sono valide online. Seguiteci sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere sempre aggiornati sui nuovi volantini delle grandi catene di elettronica e sulle migliori offerte online su videogiochi, console, PC gaming e accessori.