Volantino Fuoritutto Unieuro: nuovi sconti PS4 PRO, Nintendo Switch e videogiochi

Continua il Fuoritutto Unieuro con nuove offerte aggiunte al volantino in corso, valide dal 24 gennaio al 13 febbraio. Tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche Nintendo Switch, PlayStation 4 e videogiochi, di seguito tutti gli sconti attivi online e nei negozi.

Da segnalare in particolare PlayStation 4 PRO 1TB con Voucher Fortnite a 299.99 euro anzichè 409.99 euro, Nintendo Switch Lite con Minecraft Switch Edition a 229.99 e una selezione di giochi per Nintendo Switch a 49.99 euro, tra cui: Super Mario Party, Super Smash Bros Ultimate Edition, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, New Super Mario Bros U Deluxe e Mario Kart 8 Deluxe.

Nel momento in cui scriviamo non sono presenti altre offerte a tema videogiochi, per l'elenco completo degli sconti vi rimandiamo al volantino Unieuro Fuoritutto di gennaio 2020 dove troverete anche offerte su TV 4K, PC Gaming, Smartphone e tanti altri prodotti di elettronica e informatica in vendita a prezzi ridotti fino al 13 febbraio.

