Volantino fuoritutto Unieuro: ultime ore per approfittare degli sconti PS4 e Xbox

Le offerte del volantino fuoritutto Unieuro terminano il 29 agosto, avete ancora poco più di 24 ore per approfittare degli sconti su PlayStation 4 e Xbox One proposti dalla catena online e in tutti i negozi del gruppo.

Tra i prodotti in promozione troviamo PlayStation 4 PRO con due DualShock 4 a 389 euro, Xbox One S All Digital Edition a 199.99 euro, PS4 Slim 1 TB con due controller a 299.99 euro, PS4 Slim 1 TB con tre giochi (The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Horizon Zero Dawn) a 299.99 euro e vari bundle Xbox One S a 249 euro, tra cui i pacchetti dedicati ad Assassin's Creed Origins, Tom Clancy's The Division 2, Forza Horizon 4 e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Il fuoritutto Unieuro resterà attivo fino al 29 agosto, se siete interessati a qualche prodotto in particolare vi consigliamo dunque di affrettarvi prima che sia troppo tardi.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati su Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".