Volantino GameStop di aprile: nuove offerte su Xbox One X e PS4 PRO

GameStop lancia il nuovo volantino di aprile con tante offerte hardware e sconti su PS4, PS4 PRO, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch e sui migliori giochi per tutte le console. Vediamo insieme le nuove promozioni del volantino GameStop!

Sconti Xbox One X

Fino al 3 aprile è possibile acquistare il bundle Xbox One X con The Division 2 a 99.98 o 149.98 euro portando indietro l'usato, secondo questo schema:

99.98€ portando PS4 Pro/Nintendo Switch + 2 Giochi PS4/Switch validi per la promozione

149.98€ portando PS4/Xbox One S + 2 Giochi PS4/Xbox One validi per la promozione

Xbox One S 1 Terabyte con Minecraft Xbox Edition o Sea of Thieves viene invece proposta a 229.98 euro, senza bisogno di restituire alcuna console. Offerte anche sui giochi con Hellblade Senua's Sacrifice e State of Decay 2 a 19.98 euro l'uno, PES 2019 a 20.98 euro e Forza Motorsport 7 o Minecraft Master Collection a 24.98 euro ciascuno.

Offerte PS4 PRO

Anche PS4 PRO è in offerta da GameStop: "Dal 28 Marzo al 24 Aprile 2019 acquista PS4 Pro 1TB + PlayStation Plus 1 Mese + For Honor a solo 399.98€. Oppure a solo 169.98€ portando il tuo usato."

PlayStation 4 Slim 500 GB con The Division 2 e For Honor costa invece 299.98 euro, 149.98 euro portando indietro il tuo usato. PlayStation Classic inoltre è in vendita a 54.98 euro fino al 24 aprile.

Nintendo Switch Offerte

Da non sottovalutare l'offerta su Nintendo Switch, valida solo in negozio: "Dal 28 Marzo al 17 Aprile 2019 acquista un gioco per Nintendo Switch e potrai avere Nintendo Switch (Nera o Color Neon) a solo 289.98 euro oppure a 189.98€ portando 3 giochi PS4/Xbox One validi per la promozione."

Trovate maggiori informazioni sul sito di GameStop e nei punti vendita, ricordiamo che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, tutti i nostri contenuti dai quali otteniamo una percentuale sulle vendite sono indicati da una grafica che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".