Volantino Gamestop Autunno 2019: al via le nuove offerte su videogiochi e console

GameStop Italia ha pubblicato il nuovo volantino (o meglio, Volantone) dedicato alle novità in arrivo questo autunno e alle offerte su console e giochi valide fino al 27 novembre 2019.

Il volantino GameStop autunno 2019 si apre con i preorder dei giochi più caldi dei prossimi mesi, da Darksiders Genesis a Dragon Ball Z Kakarot, passando per DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Biomutant, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077 e The Last Of Us Parte 2. Da segnalare anche la promozione legata alla supervalutazione dell'usato per le Collector's Edition e per i titoli più recenti, con la possibilità ad esempio di acquistare giochi come GRID, WWE 2K20 e eFootball PES 2020 a 9.98 euro.

Sul fronte Sony segnaliamo gli scont PlayStation 4 e PS4 PRO, controller DualShock 4 a 49.98 euro, giochi PSVR a 14.98 euro l'uno, Days Gone a 49.98 euro, Detroit Become Human a 9.98 euro. Passando a Nintendo, Switch costa 299.98 euro mentre Switch Lite è in vendita a 199.98 euro, sconti anche sulle console della famiglia 3DS e 2DS.

Passando a Xbox, i bundle Xbox One X con Call of Duty Modern Warfare sono in vendita a 399.98 euro mentre i bundle Xbox One S con gioco incluso (varie configurazioni) partono da 229.98 euro. E infine sconti su Funko Pop, gadget e merchandising su videogiochi, anime, serie TV e cartoni animati.