Volantino GameStop di gennaio: sconti sui giochi per Xbox One e Nintendo Switch

GameStop lancia le nuove offerte valide fino al 30 gennaio, con tanti sconti sui migliori videogiochi per Xbox One e Nintendo Switch. Le promozioni sono valide online e in negozio fino ad esaurimento scorte, di seguito alcune offerte attive al momento in cui scriviamo.

Sul fronte Nintendo Switch troviamo una selezione di titoli in vendita a 50.98 euro l'uno (tra cui Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Kart 8 Deluxe e Kirby Star Allies), Nintendo Labo o The Legend of Zelda Breath of the Wild a 60.98 euro l'uno, Captain Toad Treasure Tracker a 34,98 euro e Super Smash Bros Ultimate con Fighters Pass e tre mesi di Nintendo Switch Online a 95.97 euro. Inoltre segnaliamo la promozione con tre mesi di online gratis acquistando un gioco da una selezione di titoli e lo sconto del 50% su una selezione di giochi Switch riportando indietro un prodotto usato.

Per quanto riguarda Xbox One, da segnalare una selezione di giochi venduta a 9.99 euro l'uno, tra cui Gears of War 4, Super Lucky's Tale, Halo Wars 2, State of Decay Year One Survival Edition, Killer Instinct Definitive Edition, PlayerUnknown's Battlegrounds o ReCore. State of Decay 2 Ultimate Edition e Forza Motorsport 7 costano invece 24.98 euro l'uno mentre Sea of Thieves ha un prezzo di 29.98 euro.