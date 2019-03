Volantino Media World di marzo: sconti su PS4, Nintendo Switch e giochi

Saldi di primavera da Media World: il nuovo volantino (valido dal 14 al 27 marzo) propone interessanti offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console, con PS4, Switch e tantissimi giochi a sconto.

Tra le promozioni in corso da Media World segnaliamo PS4 Slim 500 GB con abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 289 euro, Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neon a 299 euro, DualShock 4 + Basetta di Ricarica a 69.99 euro e poi le offerte sui giochi: One Piece World Seeker a 59.99 euro, GTA V a 19.99 euro, Battlefield V, FIFA 19 e Pokemon Let's GO Eevee a 29.99 euro ciascuno, Pokemon Let's GO Pikachu a 39.99 euro e Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro.

Trovate un sample del volantino qui sotto, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito di Media World ricordandovi che le nuove offerte sono valide da domani, giovedì 14 marzo.

Nota Bene: ci teniamo a precisare che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".