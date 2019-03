Volantino Media World: PlayStation 4 e Xbox One S a sconto, tutte le offerte

Nuove offerte per il volantino Media World di marzo 2019 con console a sconto fino al 27 marzo. Nello specifico, vediamo le offerte PlayStation 4, PS4 PRO e Xbox One X.

Offerte PS4

Tra le nuove offerte PlayStation 4 di MediaWorld troviamo PS4 Slim 500 GB Jet Black a 288 euro, PS4 Slim 1 Terabyte con tre giochi (Ratchet & Clank, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered) a 309 euro, PS4 Slim 500 GB con PlayStation Plus 12 mesi a 289 euro e PlayStation 4 1 Terabyte con due DualShock 4 Marvel's Spider-Man a 349 euro.

Sconti Xbox One S e Xbox One X

Per quanto riguarda le offerte Xbox One S e sconti Xbox One X troviamo invece Xbox One X 1 Terabyte Robot White Edition con Fallout 76 a 399 euro, Xbox One S 1 Tb con Minecraft Xbox Edition a 249 euro, Xbox One S 1 Terabyte con Fortnite a 249 euro, Xbox One S 1 Terabyte con Forza Horizon 4 a 249 euro e Xbox One S 1 Terabyte con due controller a 249 euro, in tutti i casi con uno sconto pari a 50 euro sul prezzo di listino.

Nota Bene: ci teniamo a precisare che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".