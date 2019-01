Volantino Media World: ultime ore per approfittare dei Mega Sconti sui videogiochi

I Mega Sconti di Media World termineranno ufficialmente mercoledì 9 gennaio, avete ancora pochissime ore di tempo per approfittare delle offerte sui migliori videogiochi del momento per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i videogiochi in offerta nel momento in cui scriviamo segnaliamo FIFA 19 a 39.59 euro, GTA V a 26.99 euro, il bundle Marvel's Spider-Man + God of War a 48.93 euro, Star Wars Battlefront Ultimate Edition a 14.99 euro, Need for Speed Payback a 19.99 euro, Astro Bot Rescue Mission a 9.95 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection a 14.99 euro, The Last of Us Remastered a 14.95 euro, Nioh a 19.95 euro e Horizon Zero Dawn Complete Edition a 29.95 euro, solamente per citarne alcuni.

Trovate la lista completa e aggiornata sul sito di Media World, tutte le promozioni indicate termineranno il 9 gennaio (salvo esaurimento anticipato delle scorte), dunque avete davvero pochissimo tempo per poterne approfittare. Vi terremo aggiornati su eventuali altre promozioni targate Media World al termine dei Mega Sconti di inizio anno.