Volantino Mediaworld del 22 agosto: sconti su PS4, Nintendo Switch e videogiochi

Mediaworld lancia la nuova promozione Bye Bye Rate, compri oggi e paghi da gennaio 2020 con rate a tasso zero. In occasione della nuova offerta è ora online anche il volantino del 22 agosto con sconti su PlayStation 4, Nintendo Switch e sui migliori videogiochi.

Tra i prodotti in promozione troviamo Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop a 319 euro, PlayStation 4 Slim 500 GB con F1 2019 a 269 euro, MotoGP 19 a 39.99 euro, Need for Speed Payback e Gran Turismo Sport a 19.99 euro l'uno, Red Dead Redemption 2 a 39.99 euro, The Sims 4 e EA Sports UFC 3 a 19.99 euro ciascuno, cuffie Sony Gold Wireless a 69.99 euro e abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 49.99 euro, solamente per citare alcune delle offerte attualmente in corso.

I nuovi sconti Mediaworld andranno avanti fino al 22 agosto, per l'elenco completo delle offerte vi rimandiamo al sito ufficiale o al volantino reperibile nei negozi della catena sparsi per tutta Italia.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati su Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".