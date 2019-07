Volantino Mediaworld, in anteprima le offerte di agosto su PS4, Switch e giochi Sony

Prendono il via domani (giovedì 1 agosto) le nuove offerte del volantino estate Mediaworld, con sconti su Nintendo Switch, PlayStation 4 e sui sui migliori videogiochi Sony per PS4. In anteprima, ecco le promozioni disponibili in negozio e online.

Tra le offerte del nuovo volantino Mediaworld troviamo Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop e Kit Veicoli Nintendo Labo a 319 euro, Super Mario Maker 2 a 49 euro, PS4 PRO in bundle con Fortnite a 369 euro, PS4 Slim 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered) a 299 euro, DualShock 4 (vari colori) + PSN Card 10 euro a 59 euro e ancora GTA V a 19.99 euro e Team Sonic Racing a 24.99 euro.

Interessante anche la promo sui giochi PS4 a 9.99 euro, nell'elenco in questione rientrano giochi come Mass Effect Andromeda, Burnout Paradise Remastered, EA Sports UFC 2, Plants vs Zombies 2 Garden Warfare, Need for Speed, Need for Speed Rivals e Titanfall 2.

