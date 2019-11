Volantino Mediaworld Black Friday 2019: offerte PS4 e Nintendo Switch Lite

Oltre ad aver lanciato gli XDays Mediaworld si appresta a pubblicare anche il nuovo volantino offerte valido dal 14 al 24 novembre con tante anticipazioni sugli sconti del Black Friday 2019.

Relativamente alla categoria videogiochi e console sono due le offerte da segnalare: PS4 Slim 1 TB con FIFA 20 e un gioco a scelta della collana PlayStation Hits è in vendita a 299 euro, tra i giochi disponibili nella selezione troviamo God of War, The Last Of Us Remastered, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn Complete Edition, solamente per citarne alcuni.

Altra offerta riguarda Nintendo Switch: la console (nelle colorazioni grigio, turchese o giallo) viene offerta in bundle con un gioco a scelta (tra cui Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Link's Awakening) al prezzo di 259 euro. Il volantino promuove poi anche gli ultimi giochi usciti o in arrivo, non in promozione: Pokemon Spada e Scudo e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno un prezzo di listino di 59.99 euro l'uno mentre Need for Speed Heat, Death Stranding e Jedi Fallen Order costano 69.99 euro ciascuno.

Il nuovo volantino Mediaworld con le offerte Black Friday 2019 diventerà effettivo da domani, giovedì 14 novembre e proseguirà fino al 24 dello stesso mese.