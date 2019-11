Volantino Mediaworld Black Friday: sconti sul visore PlayStation VR

Il Black Friday 2019 sta arrivando e Mediaworld taglia il prezzo dei prodotti in attesa del Venerdì Nero: oltre agli sconti sui principali bundle Xbox One S, la catena propone anche una offerta legata a PlayStation VR, ora in vendita a prezzo ridotto.

Mediaworld propone (online e in negozio) il pacchetto PlayStation VR V2 (modello CUHZVR2) con PlayStation Camera e un voucher per scaricare PlayStation VR Worlds al prezzo di 199 euro anzichè 299 euro, con uno sconto pari a 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un bundle entry level per tutti coloro che desiderano entrare nel mondo della Realtà Virtuale targata Sony, da segnalare però l'assenza dei controller Move in confezione, i quali dovranno essere acquistati separatamente.

PlayStation VR Worlds include cinque diverse esperienze in Realtà Virtuale: London Heist (tech demo usata come base per lo sviluppo di Blood & Truth), VR Luge, Scavenger's Odyssey, Ocean Descent e Danger Ball, una sorta di ping pong futuristico in chiave VR.

L'offerta di Mediaworld è già in corso e terminerà nei prossimi giorni, andando comunque avanti almeno fino alla fine del Black Friday 2019.