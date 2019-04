Volantino Mediaworld: Bye Bye Rate, nuove offerte su giochi e console

Mediaworld lancia la nuova offerta di aprile denominata "Bye Bye Rate" attiva da oggi e fino al primo maggio in negozio e online. Acquista un prodotto del valore pari o superiore a 299 euro, la prima rata a settembre 2019 con finanziamento a tasso zero! Offerta valida anche su giochi e console.

Tra le console che rientrano nell'offerta troviamo Nintendo Switch con Joy-Con Rosso/Blu Neon o Grigio a 299 euro e PlayStation 4 Slim 1TB con FIFA 19 a 299 euro, la promozione si applica anche a PS4 PRO, Xbox One X, PlayStation VR e in generale a qualsiasi prodotto di costo pari o superiore a 299 euro.

In promozione anche alcuni giochi come FIFA 19 a 29.99 euro e giochi Nintendo a 39.99 euro tra cui Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee e Super Mario Odyssey. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito di Mediaworld.

Nota Bene: Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.