Volantino Mediaworld di dicembre: Bye Bye Rate anche su console e videogiochi

Mediaworld Italia presenta il nuovo volantino con offerte valide dal 3 al 12 dicembre. Durante il periodo indicato è attiva anche l'offerta Bye Bye Rate, che vi permetterà di acquistare i vostri regali di Natale e iniziare a pagare in primavera, con rate a tasso zero.

Tra i prodotti in promozione per le categorie PC Gaming, videogiochi e console troviamo il PC Destkop 9LS di MSI a 1399 euro e Notebook Gaming Lenovo Ideapad a 899 euro, oltre a PlayStation 4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite e un gioco PlayStation Hits a scelta (tra cui God of War, Gran Turismo Sport, Uncharted 4 e Horizon Zero Dawn) a 249 euro.

E ancora, Nintendo Switch Lite con Pokemon Spada o Scudo a 249 euro, Nintendo Switch Lite (Modello 2019) con Mario Kart 8 Deluxe a 329 euro, FIFA 20 a 49.99 euro e una selezione di giochi Electronic Art a 9.99 euro l'uno tra cui EA Sports UFC 3, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Need for Speed e Need for Speed Payback.

Indubbiamente una serie di promozioni interessanti per festeggiare il mese di dicembre e l'arrivo delle festività natalizie. Avete visto qualcosa di vostro gradimento nel volantino Mediaworld? Comprerete qualcosa? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.