Volantino Mediaworld di gennaio: sconti PS4, Switch e giochi Nintendo

Tornano le offerte di Mediaworld: la nota catena lancia il volantino Sempre con Tech, valido da oggi e fino al prossimo 19 gennaio. Oltre ai consueti sconti sull'elettronica di consumo troviamo anche promozioni specifiche su console e videogiochi.

Sul fronte hardware segnaliamo PlayStation 4 Slim 1 TB con due controller DualShock 4 a 299 euro, stesso prezzo per il bundle PS4 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last Of Us Remastered). Per acquistare PlayStation 4 PRO 1 TB (Gamma F) con Voucher Fortnite servono 337 euro, Nintendo Switch Modello 2019 costa invece 319 euro anzichè 329 come da listino.

Anche Mediaworld propone un taglio di prezzo sui giochi Switch, con numerosi titoli in vendita a 49.99 euro l'uno tra cui Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Pokemon Spada e Scudo, Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Odyssey e Super Mario Party.

L'ultima promozione riguarda invece Dragon Ball Z Kakarot: prenotando il gioco entro il 16 gennaio pagherete 62.99 euro anzichè 69,99 euro per l'edizione Standard. Per tutte le offerte vi rimandiamo al volantino Mediaworld di gennaio 2020.