Volantino Mediaworld: Innamorati della Tecnologia con le offerte di San Valentino

E' ora online il nuovo volantino Mediaworld di San Valentino 2021 valido fino al 14 febbraio con offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, con focus su Nintendo Switch e giochi per la console ibrida.

Da segnalare Game & Watch Super Mario Bros a 39.99 euro e l'offerta Nintendo Switch Lite + Animal Crossing New Horizons e 3 mesi di Nintendo Switch Online a 249.99 euro, console disponibili solo nelle varianti Turchese e Corallo. Sconti sui videogiochi per Nintendo Switch da Mediaworld con Brain Training a 24.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro, 51 Giochi Classici a 29.99 euro, Pikemin 3 Deluxe a 39.99 euro e Fitness Boxing 2 a 39.99 euro.

La console Nintendo grande protagonista degli sconti Mediaworld di San Valentino, si tratta sicuramente di una ottima idea regalo per la propria dolce metà, sicuramente un buon modo per passare insieme del tempo divertendosi in questo periodo di emergenza sanitaria dove passare più tempo possibile a casa è altamente consigliato. E cosa c'è di meglio che giocare con i videogiochi insieme alla persona amata? In questo senso il catalogo Nintendo è ricco di esperienze divertenti e di qualità adatte ad un pubblico estremamente vasto e di tutte le età.