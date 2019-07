Volantino Mediaworld di luglio: tornano gli XDays con offerte e sconti su PS4

Fino al 19 luglio tornano gli XDays di Mediaworld, con tante offerte speciali anche per la sezione Videogiochi, Console e PC Gaming. Tra i tanti prodotti in promozione, anche la nuova PS4 Slim Days of Play in edizione limitata.

Da segnalare le offerte PS4 Slim 1 Terabyte con due controller a 299 euro, PS4 1 TB Days of Play Edition a 279 euro, portatili gaming MSI GL63 8SE-046IT a 1499 euro e MSI GS75 STEALTH 8SF-068IT a 2199.99 euro, controller DualShock 4 a 49.99 euro, tastiera Corsair K95 Platinum RGB Speed a 179 euro, mouse Logitech G203 Prodigy a 19.99 euro, cuffie Razer Electra V2 a 49.99 euro, Nintendo Labo Kit Assortito a 39.99 euro, Yokai Watch 2 Psicospettri a 12.99 euro e Yokai Watch 2 Polpanime/Spiritossi a 14.99 euro.

Le offerte del nuovo volantino Mediaworld XDays sono valide esclusivamente online fino al 19 luglio, le promozioni non sono attive nei negozi della catena. Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".