Volantino Mediaworld, al via i Mega Sconti console e PC Gaming

Mediaworld lancia la nuova promozione Mega Sconti con offerte valide da oggi e fino al 31 maggio, in negozio e online. L'offerta riguarda anche la categoria Console e PC Gaming, di seguito gli sconti attivi nel momento in cui scriviamo.

Iniziamo con il monitor MSI OPTIX MPG27CQ2 proposto a 449.10 euro, il PC Desktop All-in-One ACER Aspire C27-865 a 879.20 euro e il portatile MSI PS42 8RB-047IT a 1086,75 euro. Per quanto riguarda i videogiochi citiamo invece GTA V Premium Edition a 24.99 euro, NBA 2K20 a 20.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 30,99 euro.

Need for Speed Payback costa 17.99 euro, Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch 49.99 euro, stesso prezzo per altri giochi Nintendo come Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, New Super Mario Bros U Deluxe, Pokemon Spada e Scudo e Mario Kart 8 Deluxe. WWE 2K20 costa 20.99 euro mentre Need for Speed Rivals (collana PlayStation Hits può essere acquistato a 9.99 euro), stesso prezzo per EA Sports UFC 2 e Burnout Paradise Remastered.

Queste sono solamente alcune delle offerte del volantino Mega Sconti di Mediaworld, l'elenco completo nel link che trovate in calce alla notizia, ricordate che gli sconti indicati sono validi online e in negozio per tutta la settimana, fino al 31 maggio.