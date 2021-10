Volantino Mediaworld: Mega Sconti e nuove offerte per Halloween

Mediaworld festeggia Halloween con due nuovi volantini validi fino al 31 ottobre: oltre alle offerte della serie Tecnologia da brivido tornano anche i Mega Sconti, validi sono online per tutta la settimana. Ecco le promozioni più interessanti delle categorie PC Gaming, console e videogiochi.

Il volantino Tecnologia da brivido di Mediaworld si apre con la promo legata FIFA 22: compra il gioco di calcio Electronic Arts insieme ad un gioco PlayStation Hits a scelta tra Horizon Complete Edition, The Last of Us Remastered, Gran Turismo Sport o God of War al prezzo di 69.99 euro con un risparmio di 18,99 euro sulla combinazione di prodotti. Da segnalare anche Nintendo Switch con zainetto ufficiale di Super Mario a 299.99 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49.99 euro e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 48.99 euro, attive anche le promozioni su accessori come volanti e headset.

Ricco anche il volantino Mega Sconti, in questo caso però non ci sono offerte specifiche legate al gaming ma troviamo una vasta selezione di sconti su monitor, televisori, smartphone, tablet, accessori, prodotti per la cura e l'igiene personale, piccoli e grandi elettrodomestici. Tutte le offerte di Mediaworld sono valide online fino a domenica 31 ottobre, giorno di Halloween.