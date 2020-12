Volantino Mediaworld di Natale: sconti videogiochi e console con consegna gratis a casa

Mediaworld presenta il nuovo volantino di Natale con la promozione I regali te li portiamo noi, che prevede pagamento rateale a tasso zero e consegna gratis per tutti gli acquisti effettuati online dal 7 al 24 dicembre su tantissimi prodotti, tra cui videogiochi e console.

Tra gli sconti Mediaworld videogiochi e console per Natale troviamo ad esempio PlayStation 4 500 GB Chassis F a 289.99 euro, PS4 PRO Gamma a 369 euro e Nintendo Switch Lite nelle colorazioni giallo e turchese a 199,99 euro. Game & Watch Super Mario Bros costa 44.99 euro mentre il pacchetto PlayStation VR con Camera e VR Worlds costa 285,99 euro.

Anche le cuffie PlayStation Platinum sono in offerta, in vendita a 138.99 euro invece di 179,99 euro. Controller Joy-Con per Nintendo Switch in promozione a 69.99 euro la coppia, varie colorazioni disponibili. Tutte le offerte segnalate sono valide fino al 24 dicembre esclusivamente online, la consegna standard è sempre gratis su tutti gli ordini, prevista la possibilità di pagamenti rateali.

Seguiteci sul canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni di Natale online e nei negozi in tutta Italia, offerte lampo e volantini delle grandi catene.