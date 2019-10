Volantino Mediaworld e offerte: Sconti Party anche su console e videogiochi

Dal 18 al 20 ottobre Mediaworld presenta "Sconto Subito Party", iniziativa che vi permetterà di ottenere subito uno sconto sul vostro acquisto in base alla spesa effettuata, risparmiando così da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Come funziona Sconto Subito Party? Per tutto il weekend riceverete subito uno sconto in base alla spesa effettuata, secondo questo schema:

25 euro di sconto spendendo almeno 250 euro

100 euro di sconto con una spesa minima di 500 euro

250 euro di sconto con una spesa di almeno 1.000 euro

500 euro di sconto su una spesa totale di almeno 2.000 euro

"Sono esclusi dalla presente iniziativa: i prodotti Wind e H3G, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , le polizze, liste nozze e similari, e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi. In caso di sconti o riduzioni di prezzo straordinarie preesistenti alla data della presente iniziativa verrà considerato - ai fini del calcolo dell’importo totale - il prezzo di acquisto finale effettivamente corrisposto dal cliente, al netto dei predetti sconti."

Nella promozione rientrano quindi anche videogiochi e console come PlayStation 4, PS4 PRO, Nintendo Switch e Switch Lite, Xbox One X e One S ma non le card per servizi in abbonamento (PlayStation Plus, Game Pass) o credito per Nintendo eShop, Steam, PlayStation Store, Origin e Xbox Store.