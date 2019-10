Volantino Mediaworld ottobre: sconti PS4 PRO a 299 euro, Switch Lite e Xbox One S

Mediaworld lancia il nuovo volantino "Sottocostock" valido da oggi e fino al 13 ottobre online e in negozio. Tra i tanti prodotti a sconto troviamo anche PlayStation 4 PRO, Nintendo Switch Lite e Xbox One S.

Tra le offerte volantino videogiochi Mediaworld di ottobre 2019 troviamo PS4 PRO 1 Terabyte in bundle con Fortnite a 299 euro (sottocosto limitato a 2.000 pezzi disponibili per l'intera catena), Xbox One S All Digital Edition a 149 euro (1.000 pezzi disponibili), Nintendo Switch Lite con Minecraft Switch Edition a 239 euro e GTA V Premium Edition a 22 euro.

Particolarmente interessante il bundle Xbox One S All Digital che include anche tre giochi (Sea of Thieves, Minecraft Xbox Edition e Forza Horizon 3), estremamente valido anche il pacchetto PlayStation 4 PRO con crediti e skin per Fortnite a 299 euro, se siete interessati affrettatevi perchè come detto sono disponibili rispettivamente solo 1.000 e 2.000 pezzi in totale in tutti i negozi Mediaworld e sul sito. Il volantino Sottocostock andrà avanti fino al 13 ottobre ma gli articoli saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte.