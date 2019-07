Volantino Mediaworld: sconti PlayStation 4 PRO e abbonamento PS Plus

PlayStation 4 PRO è protagonista del nuovo volantino Mediaworld, per pochi giorni sarà possibile acquistare la console a prezzo ridotto, sconti anche sull'abbonamento annuale a PlayStation Plus. Di seguito, tutte le offerte.

PS4 PRO Gamma di colore Jet Black con hard disk da 1 Terabyte e due DualShock 4 è in vendita a 389 euro anzichè 439 euro, con un risparmio pari a 50 euro sul prezzo di listino. L'abbonamento dodici mesi a PlayStation Plus costa invece 49.99 euro anzichè 59.99 euro, con un risparmio di dieci euro, da sottolineare come in questo caso si tratti della card fisica spedita a casa e non del codice digitale, dunque per poter ottenere il codice dovrete attendere qualche giorno per la spedizione.

Le offerte segnalate sono valide per un periodo limitato online e in negozio, per quanto riguarda PS4 PRO una nota avvisa della presenza di scorte limitate, dunque il prodotto potrebbe andare sold out prima della fine della promozione.

